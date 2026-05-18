Представитель Азербайджана впервые вошел в комитет World Archery Europe

Генеральный секретарь Федерации стрельбы из лука Азербайджана Фарид Халилов вошел в состав официального комитета Европейской федерации стрельбы из лука (World Archery Europe).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решение было принято на 20-м Конгрессе World Archery Europe, который прошел 17 мая в турецкой Анталье с участием представителей 38 европейских стран.

Халилов был избран в Комитет по развитию и техническим вопросам федерации, который занимается вопросами развития стрельбы из лука и технического направления среди стран-участниц.

Отметим, что Халилов стал первым представителем Азербайджана, который вошел в состав официального комитета World Archery Europe. По итогам голосования Фарид Халилов набрал необходимое количество голосов уже в первом туре.

Избрание представителя Азербайджана в состав официального комитета World Archery Europe стало важным событием для отечественной стрельбы из лука и очередным шагом к более активному участию страны в развитии этого вида спорта на международном уровне.

В рамках конгресса также состоялись выборы нового руководства организации. После 20 лет работы пост президента покинул Марио Скарцелла. Новым главой федерации был избран представитель Турции Хакан Чакыроглу, ранее занимавший должность вице-президента.