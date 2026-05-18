Глобальный жилищный кризис требует более скоординированных действий международного сообщества

Глобальный жилищный кризис требует более быстрых, скоординированных и инклюзивных действий со стороны международного сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на официальной пресс-конференции, посвященной открытию 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13), проходящего в Баку.

По еe словам, сегодня около 3 миллиардов человек живут в условиях ненадлежащего жилья, более 1 миллиарда - в неформальных поселениях и трущобах, а свыше 300 миллионов сталкиваются с бездомностью.

Она отметила, что речь идет не об отдельных проблемах, а о системном глобальном кризисе, отражающем структурные недостатки в финансировании, планировании и управлении городами.

"Это не только жилищный кризис. Это кризис инклюзивности, возможностей, устойчивости и человеческого достоинства. Жилье является отправной точкой, однако решение заключается в том, как мы планируем, управляем и инвестируем в наши города", - сказала она.

А.Россбах подчеркнула, что жилье является правом человека и основой для достижения Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, в частности Цели устойчивого развития №11, направленной на обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.

По ее словам, центральный посыл форума заключается в том, что вопросы жилья должны находиться в центре комплексных городских решений, объединяющих земельную политику, базовые услуги, климатические меры, мобильность и экономические возможности.

Исполнительный директор UN-Habitat отметила, что с момента учреждения Генеральной Ассамблеей ООН Всемирный форум городов стал ведущей глобальной платформой для диалога и действий в области устойчивой урбанизации.

Она также заявила, что WUF13 стал крупнейшим форумом, когда-либо организованным UN-Habitat. В мероприятии принимают участие более 40 тысяч человек из 182 стран, включая глав государств, министров, мэров, представителей ООН, бизнеса, академических кругов и гражданского общества.

По словам А.Россбах, несмотря на растущий глобальный консенсус, разрыв между политическими обязательствами и их реализацией остается значительным.

Она подчеркнула, что WUF13 является платформой для практических действий и объединяет глобальную коалицию, нацеленную на продвижение трансформационных изменений в городах.

В рамках форума предусмотрены шесть диалогов высокого уровня, более 370 мероприятий, организованных партнерами, а также Глобальная городская выставка, включающая свыше 130 экспозиций.

Кроме того, в этом году представлены новые инициативы, направленные на ускорение обмена опытом и масштабирование решений, включая Practices Hub, WUF Academy, а также Business and Innovation Hub со Startup Pavilion.