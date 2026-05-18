В Конго от эпидемии Эболы погибли более 80 человек

В северо-восточной провинции Итури Демократическая Республика Конго более 80 человек стали жертвами вспышки вируса Эбола.

Об этом, ссылаясь на местные источники, сообщила радиостанция Okapi, передает Day.Az.

По информации СМИ, смертельные случаи зафиксированы в районе между Буниа и Монгвалу. Причиной распространения инфекции называют низкий уровень осведомленности населения о вирусе Эбола.

Сообщается также, что многие жители региона и прибывшие туда люди игнорировали меры предосторожности, в том числе не использовали маски и дезинфицирующие средства.