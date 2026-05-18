Настроение может испортиться

Сегодня звезды гороскопа предупреждают, что вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Хотите вы того или нет, проблемы сами заявят о себе и потребуют немедленного решения, причем до конца: звезды в этот день склоняют к дотошности и въедливости. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение. Главное - не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих. В таких выяснениях сегодня есть риск зайти слишком далеко, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Овен уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Овен не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Телец

Не исключено, что сегодня Тельцу придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Тельцу стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Близнецы

Сегодня Близнецам потребуется вся их дипломатичность! Вопросы, которые им придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Близнецы сегодня не будут задумываться о чувствах окружающих, то рискуют нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Близнецы сегодня могут рассчитывать на то, что окружающие их правильно поймут.

Рак

Сегодня звезды гороскопа не советуют Раку вести с окружающими свою игру - есть риск проиграть. Если же в прошлом Рак пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Раков, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть позитивным и гармоничным.

Лев

Сегодня Лев может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Лев же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Лев может чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Дева

Сегодняшний день пройдет для Девы под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь - для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Девы сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, она это сделает сама, а может - с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика - это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Весы

Сегодня в любых делах Весам просто необходимо избавиться от застарелых стереотипов! День предоставит им хорошие возможности, но только в том случае, если они будут действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят их новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Весов, жизнь ждет от них свежих идей, вдохновения и креатива.

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует посвятить весь день выяснению каких-то моментов, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Скорпион способен кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Скорпион может спокойно пройти мимо того, что сегодня его так взволновало.

Стрелец

Сегодня - день, когда Стрелец может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Стрельца ощущение дежавю. Или же напротив, Стрелец сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, сегодня ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Козерог

Сегодня Козерог может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, - какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ "да", возможно, Козерогу пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Водолей

Сегодня окружающие будут настроены по отношению к Водолею очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Водолей зависит, - например, с начальством. Если же это не удастся, Водолею следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Водолей имеет все шансы оказаться крайним.

Рыбы

Сегодня - удивительный день, когда в делах Рыбам не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что они могут полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Рыб введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок - особенно тех, в которых присутствует доля риска.