https://news.day.az/world/1835122.html
Трамп обсудит варианты военных действий в Иране
Президент США Дональд Трамп обсудит варианты военных действий в Иране с командой по нацбезопасности.
Как передает Day.Az, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.
"Ожидается, что во вторник Трамп проведет совещание в ситуационном центре со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий", - написал он.
