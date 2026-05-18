Президент США Дональд Трамп обсудит варианты военных действий в Иране с командой по нацбезопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

"Ожидается, что во вторник Трамп проведет совещание в ситуационном центре со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий", - написал он.