Вовлечение частного сектора требует упрощения процедур и большей прозрачности

Эффективное участие частного сектора в государственных проектах требует упрощения административных процедур, повышения прозрачности и обеспечения стабильности правил для инвесторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила директор PwС Азербайджан Гюнель Садиева на мероприятии, посвященном государственно-частному партнерству, проходящем в рамках Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

По еe словам, универсальных решений для всех стран и городов не существует, поскольку каждый город сталкивается с собственным набором проблем.

В качестве примера она привела Прагу, где рост туризма одновременно создает экономические возможности и усиливает проблему доступности жилья для местных жителей.

Во многих странах, включая Азербайджан, уже реализуются различные меры поддержки со стороны государства, однако ключевым вызовом остается более широкое вовлечение частного сектора в инфраструктурные и жилищные проекты.

На уровне Европейского союза и международных финансовых институтов активно ведется работа по разработке стратегий и механизмов финансирования, направленных на расширение участия частных инвесторов в подобных проектах", - сообщила Г. Садиева.

По ее словам, важным фактором является не только информирование бизнеса о возможностях участия, но и создание понятных условий входа на рынок, включая прозрачные процедуры и предсказуемые сроки реализации проектов.

"При этом для инвесторов зачастую важнее стабильность и понятность правил, чем налоговые льготы или исключения.

Со стороны государства процедуры должны быть максимально упрощены и адаптированы для привлечения инвестиций, а взаимодействие с частным сектором, выстроено на принципах открытости и доверия", - заявила она.