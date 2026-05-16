Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров ИГ в Африке

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из ключевых лидеров террористической группировки ИГ в ходе совместной операции американских и нигерийских военных.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, речь идёт об Абу-Билале аль-Минуки, которого он назвал "вторым человеком в глобальной структуре ИГ" и "самым активным террористом в мире".

"Сегодня ночью по моему распоряжению храбрые американские силы и Вооруженные силы Нигерии безупречно провели тщательно спланированную и крайне сложную операцию по устранению самого активного террориста в мире", - написал Трамп.

Он отметил, что аль-Минуки пытался скрываться в Африке, однако американская сторона, по его словам, располагала источниками, которые отслеживали его деятельность.

Трамп также заявил, что ликвидированный боевик больше не сможет "терроризировать народы Африки" и участвовать в планировании атак против граждан США. По его оценке, устранение аль-Минуки серьезно ослабит глобальные операции ИГ.

Президент США поблагодарил власти Нигерии за сотрудничество в проведении операции.