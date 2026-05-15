Президент Ильхам Алиев и другие участники неформального Саммита ОТГ ознакомились с рядом культурных объектов в Туркестане

15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с другими главами государств, принимающими участие в неформальном Саммите Организации тюркских государств (ОТГ), ознакомился с музеем-заповедником "Азрет-Султан" в городе Туркестане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств были проинформированы о заповеднике. Было отмечено, что Национальный историко-культурный музей-заповедник "Азрет-Султан" был создан в 1989 году. "Зал редких экспонатов" в музее является одним из значимых музейно-экспозиционных проектов Казахстана, направленных на сохранение и популяризацию уникального историко-культурного наследия средневековой эпохи. Экспозиция знакомит посетителей с богатой историей Туркестана, духовным наследием тюркского мира и уникальными артефактами, связанными с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави. В настоящее время в коллекции музея-заповедника имеется более 26 тысяч экспонатов, из которых примерно 80 процентов - артефакты.

Затем состоялось ознакомление с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. Это - один из крупнейших памятников исламской архитектуры в Центральной Азии, который признан духовным символом Казахстана. Мавзолей был возведен в конце XIV века по указанию Эмира Тимура на месте захоронения выдающегося поэта-суфия, мыслителя Ахмеда Ясави. В этом комплексе, имеющем единый архитектурный дизайн, расположено более 35 комнат различного назначения. Мавзолей, в котором хранятся уникальные артефакты, считается одним из духовных и культурных центров исламского мира.

