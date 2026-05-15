Самые дорогие и дешевые билеты на UFC Fight Night в Баку - ФОТО
Билеты на турнир UFC Fight Night, который крупнейшая в мире организация смешанных единоборств UFC проведет 27 июня в Баку, официально поступили в продажу.
Как передает Day.Az, для болельщиков, которые хотят посмотреть соревнование вживую в Национальной гимнастической арене, представлены билеты в разных ценовых категориях.
Стоимость билетов зависит от расположения мест на арене и предлагаемых возможностей. Цены начинаются от 50 манатов и доходят до 2200 манатов.
Напомним, что в главном бою вечера азербайджанский боец Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом. В турнире также выступят Шара Магомедов, Назим Садыхов и Фарман Гасанов.
