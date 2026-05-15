Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим в дни WUF13

В связи с проведением в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится 17-22 мая, Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", в целях обеспечения безопасного и бесперебойного пассажиропотока в график движения поездов будут внесены изменения.

Несмотря на то, что 17 мая приходится на выходной день, метро будет работать по субботнему расписанию. Интервал движения поездов на линии "28 Мая - Ахмедлы" и в обратном направлении составит 2 минуты 30 секунд.

На Фиолетовой линии, а также на участках "Ахмедлы - Ази Асланов" и "Джафар Джаббарлы - Хатаи" изменений в графике не предусмотрено.

Для оперативного регулирования пассажиропотока в метро также подготовят резервные составы.

Кроме того, в дни проведения форума на девяти станциях метро будут дежурить 56 волонтеров. Они будут работать посменно - с 07:00 до 15:00 и с 15:00 до 22:00, помогая пассажирам и участникам мероприятия.