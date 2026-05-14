США рассматривают как дипломатические, так и военные варианты по Ирану
"Вашингтон рассматривает как дипломатические, так и военные варианты в отношении Ирана".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс на встрече с журналистами.
"Я согласен с позицией президента о том, что Иран не должен получить ядерное оружие. Конечно, мы участвуем в очень активном дипломатическом процессе, чтобы этого не произошло. У президента есть множество вариантов. Он неоднократно говорил, что существуют как дипломатические, так и военные варианты", - сказал Вэнс.
