Двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев выступит на Гран-при Астаны
Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев начинает выступление на Гран-при Астаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, двукратный паралимпийский чемпион выступит на турнире в столице Казахстана в категории J1 свыше 95 кг.
Согласно официальному календарю IBSA, соревнование завершится 14 мая.
Ильхам Закиев остается одним из самых титулованных спортсменов в истории азербайджанского парадзюдо. На счету ветерана спорта две золотые паралимпийские медали и девять титулов чемпиона Европы.
Отметим, что на протяжении многих лет Закиев считается символом азербайджанского параспорта и одним из самых узнаваемых парадзюдоистов мира. Даже спустя десятилетия карьеры он продолжает выступать на международной арене.
