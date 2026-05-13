Глава МИД Испании предложил ЕС создать единую армию

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вовлечение США в ближневосточный конфликт стало подходящим моментом для того, чтобы Европа продемонстрировала свой суверенитет и создала единую армию.

Как передает Day.Az, об этом Альбарес сказал в интервью Politico.

"Мы должны быть независимыми от внешней зависимости. <...> Европе необходимы собственная армия и единый оборонный потенциал", - отметил министр.

По его словам, создание армии ЕС не означает отказ от НАТО, однако если альянс больше не действует так, как раньше, возникает вопрос о том, можно ли полностью рассчитывать на него в вопросах коллективной обороны. "Если НАТО уже не гарантирует прежний уровень безопасности, европейские страны должны взять на себя больше ответственности", - подчеркнул глава МИД Испании.