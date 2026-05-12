Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Бывший защитник "Севильи" и сборной Испании Серхио Рамос стал владельцем испанского футбольного клуба.

Как передает Day.Az со ссылкой на COPE, процесс покупки контролировал брат экс-футболиста Рене Рамос. По данным источника, стороны уже согласовали сделку по продаже клуба.

Стоимость соглашения оценивается примерно в 450 млн евро (около 900 млн манатов).

Ожидается, что официальное объявление и завершение юридических процедур состоятся в ближайшее время. При этом Рамос участвует в проекте не один, а совместно с инвестиционной группой.

Для Серхио Рамоса эта сделка имеет особое значение: именно в "Севилье" он начинал профессиональную карьеру до перехода в "Реал Мадрид" в 2005 году. В сезоне-2023/24 защитник также возвращался в родной клуб после выступлений за "Реал" и "ПСЖ".

В последние годы "Севилья" переживает непростой период - как в спортивном, так и в финансовом плане. Команда, ранее считавшаяся одним из лидеров Лиги Европы УЕФА, в последних сезонах боролась за сохранение места в Ла Лиге и неоднократно меняла руководство.