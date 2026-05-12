АЖД об увеличении пропускной способности Бакинского порта

Пропускная способность Бакинского порта будет увеличена до 260 тысяч TEU.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ариф Агаев во время церемонии встречи судна Gadamly в Бакинском порту.

Он также подчеркнул, что начало эксплуатации в водах Каспия первого сухогрузного судна Gadamlу, произведенного в Туркменистане, - это не просто запуск нового объекта, но и символ дальнейшего укрепления наших связей.

А.Агаев отметил, что Средний коридор уже превращается в серьезную альтернативу, его значение растет:

"Страны, расположенные на этом коридоре, должны усовершенствовать свою инфраструктуру, привести ее в состояние, способное справиться с растущим объемом грузов. Азербайджанские железные дороги и Бакинский международный морской порт расширяет свою инфраструктуру. Дороги на магистральной железной дороге улучшаются, закупаются новые локомотивы, вагоны".

Представитель АДЖ сказал, что текущая пропускная способность морского порта составляет 150 тысяч TEU: "Но в результате текущих работ по дноуглублению и закупке нового оборудования мы доведем этот объем до 260 тысяч TEU".