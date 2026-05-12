Япония впервые получила азербайджанскую нефть на фоне кризиса в Ормузском проливе

В Японию впервые прибыла нефть из Азербайджана в условиях, когда правительство страны продвигает закупку нефти, не проходящей через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на японское телевидение, танкер с азербайджанской нефтью прибыл на нефтеперерабатывающий завод "Негиси" в Йокогаме, префектура Канагава, около полудня сегодня.

Объем закупленной компанией ENEOS нефти составляет приблизительно 283 000 баррелей, что составляет около 12% от суточного потребления нефти в Японии.

Как отмечает телеканал, в Азербайджане находятся нефтяные месторождения, в которых японская компания INPEX владеет долей. Нефть была переправлена ​​по трубопроводу в соседние страны, прежде чем была загружена на танкер в Черном море.

Это первый случай прибытия нефти из Центральной Азии, включая Азербайджан, в Японию после начала конфликта между США и Ираном.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии отметило, что "намечается развитие альтернативных способов закупки нефти".

