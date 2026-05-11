В Таиланде обнаружен новый коронавирус у летучих мышей

Новый штамм коронавируса обнаружен у летучих мышей в Таиланде.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство цифровых технологий в экономике и обществе, при этом случаев заражения людей не выявлено.

"Министерство цифровых технологий в экономике и обществе в сотрудничестве с департаментом контроля заболеваний министерства здравоохранения подтверждает, что у летучих мышей в Таиланде обнаружен новый коронавирус. В настоящее время случаев заражения людей не зафиксировано. Исследования показывают, что данный штамм вируса обладает меньшей патогенностью и заразностью по сравнению с COVID-19. Кроме того, вакцины против COVID-19 сохраняют эффективность в снижении тяжести заболевания. Угроза вспышки оценивается как низкая", - говорится в сообщении.