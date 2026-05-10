На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями Зангилана

На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями Зангилана.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Сегодня день рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, и то, что наша встреча проходит именно в этот день, безусловно, имеет символическое значение. Самой большой мечтой Великого лидера Гейдара Алиева было освобождение наших родных земель от оккупации. Мы - его последователи - выполнили его завет. Сегодня каждая пядь земли на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу. Изгнав оккупантов с наших земель, мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет".