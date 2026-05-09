Акции Cloudflare рухнули

Акции Cloudflare упали на 24% после публикации квартальной отчетности и объявления о сокращении более 1100 сотрудников, что составляет около 20% штата компании. Несмотря на это, финансовые результаты Cloudflare превзошли ожидания аналитиков.

По итогам первого квартала 2026 года компания сообщила о выручке в размере $640 млн против ожидавшихся $622 млн. Прибыль на акцию составила 25 центов при прогнозе в 23 цента. Выручка Cloudflare выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В блоге компании говорится, что решение о сокращении связано с переходом к модели работы, ориентированной на агентный искусственный интеллект (ИИ). Глава Cloudflare Мэттью Принс заявил, что ИИ "фундаментально изменил" рабочие процессы компании. По его словам, некоторые должности больше не соответствуют потребностям бизнеса в будущем.

В компании также отметили, что использование ИИ внутри Cloudflare за последние три месяца выросло более чем на 600%. При этом Принс назвал развитие ИИ крупнейшим драйвером роста в истории компании.

Cloudflare прогнозирует выручку во втором квартале на уровне $664-665 млн, что соответствует ожиданиям рынка. Прогноз по прибыли на акцию составил 27 центов. По итогам всего 2026 года компания ожидает выручку в диапазоне $2,805-2,813 млрд и прибыль на акцию в размере $1,19-1,20, что также оказалось выше прогнозов аналитиков.

Чистый убыток Cloudflare в первом квартале составил $22,93 млн, или 7 центов на акцию, против убытка в $38,45 млн годом прежде.