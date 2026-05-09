Карантин во Франции

Французские власти поместили в карантин восемь человек, которые контактировали с людьми с выявленным хантавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Минздрав республики.

Уточняется, что один из них летел в самолете, на борту которого находился человек с подтвержденным диагнозом хантавирусной инфекции. Врачи выявили у мужчины наличие "легких симптомов", однако результаты анализов оказались отрицательными. Остальные семь человек контактировали с человеком, который сошел с круизного лайнера MV Hondius.

Еще пять французов, которые находятся на борту корабля, должны быть репатриированы в течение 24-48 часов после его прибытия на Канарские острова. Они должны пройти обследование после схода на берег и затем повторно будут обследованы по прибытии во Францию. По данным МИД Франции, в четверг у них "не наблюдалось тревожных симптомов". По прибытии те, у кого могут проявиться симптомы, будут госпитализированы в специализированное медицинское учреждение для проведения проверки. Бессимптомные пациенты также будут "повторно осмотрены" и "протестированы" по прибытии во Францию, прежде чем смогут вернуться домой.

1 апреля лайнер MV Hondius вышел из города Ушуайя в Аргентине и взял курс на Канарские острова. На судне хантавирус выявлен у восьми человек, трое умерли. На борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане, в том числе на архипелаге Тристан-да-Кунья.

Согласно заявлению эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анаис Леган, в мире в настоящий момент нет ни одобренных вакцин, ни схем лечения от хантавируса Андес, вспышка которого произошла на борту судна. По словам эксперта ВОЗ, главной мерой противодействия хантавирусам на текущий момент остается своевременная медицинская помощь. В организации также отметили, что вспышка хантавируса Андес на круизном лайнере не знаменует собой начало новой пандемии.