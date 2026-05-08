Автор: Мехти Ахмедзаде

Настырность подхалимов во французском парламенте порой поражает. Годами во власти этой страны царят антиазербайджанские настроения, ее депутаты не переставая штампуют всякие бессмысленные резолюции и выступают со всякими одиозными заявлениями. Причем происходит это даже после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и вопрос закрылся. Франция всегда отличалась своей предвзятостью, особенно будучи страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Но со временем даже Эммануэль Макрон понял, что действовать против Баку бесполезно и затих. Однако, есть такая особа по имени Валери Буайе, член Сената, которую ее ошибки совершенно ничему не учат. Она все еще продолжает что-то там кукарекать в угоду армянского лобби.

Как известно, в освобожденном Ханкенди проходят восстановительные работы. В городе недавно были снесены незаконные постройки, возведенные в период его оккупации. В армянских СМИ, подконтрольным лоббистам и реваншистам, истерят как только можно. А теперь они сообщили о том, что уничтожена колокольня, посвященная т.н. "геноциду армян". Заметив это, Бауйе бросилась на просторы социальной сети Х, где накатала смазливую публикацию.

"Я помню свои многочисленные поездки в ̶а̶р̶ц̶а̶х̶, в ̶с̶т̶е̶п̶а̶н̶а̶к̶е̶р̶т̶, и лица перемещенного армянского народа. Разрушение Азербайджаном мемориальной колокольни - это еще один акт стирания памяти. Международное молчание - это позор", - накатала Буайе.

Сразу видно, что дурная голова не дает ей покоя. Ах, какая трагедия! Провокаторша больше не может незаконно посещать территорию Азербайджана. Написано, конечно, с сарказмом, но хотелось бы задать этой мадам один простой вопрос: вам не стыдно?

Хотя, о каком стыде тут говорить, когда французские депутаты абсолютно игнорировали тот факт, что азербайджанцам пришлось покинуть свои земли. Их не заботило уничтожение армянскими оккупантами азербайджанских городов, сел, кладбищ, церквей, исторических памятников. Они молчали в тряпочку про все эти акты стирания памяти. И да, молчание это носило международный характер и это был позор.

А как только Азербайджан восстановил справедливость, вот тут Буайе открылся внезапно ее поганый рот, прозрели ее слепые глаза и она внаглую начала говорить о позоре.

Буайе давно превратила тему Карабаха в личную политическую кормушку. Каждый ее пост построен по одной и той же схеме: взять фейк, добавить пару громких слов, затем выдать все это за моральную позицию. На деле перед нами не сенатор с принципами, а ходячий ретранслятор диаспорной методички, который включается каждый раз, когда армянскому лобби нужно поднять шум вокруг очередной выдуманной трагедии.

Ее нынешняя истерика демонстрирует болезненную неспособность принять новую реальность. Напомним, госпоже Буайе, что ее мандат начинается и заканчивается во Франции. Так что сидите и занимайтесь проблемами Франции, а не кучки реваншистов, которые никогда ничего не добьются. Азербайджан вернул контроль над своим городом, наводит там порядок и очищает территорию от наследия незаконного сепаратистского режима.