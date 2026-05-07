В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о презентации книги Риммы Варжапетян-Феллер "Евреи земли Ноя".

Day.Az представляет публикацию:

Буквально на днях посольство Армении в Аргентине вместе с DAIA закатили презентацию книги Риммы Варжапетян-Феллер "Евреи земли Ноя".

Издание, судя по всему, ломится от трогательных историй о "глубоких корнях" и вековой дружбе. Вот только авторы, похоже, скромно обошли стороной одну маленькую цифру - 200. Именно столько человек, по самым скромным подсчетам, сегодня насчитывает еврейская община Армении.

Впрочем, даже эта крошечная община умудряется регулярно напоминать о себе. Особенно у единственной синагоги Еревана - "Мордехай ха-Нави". Там с завидной периодичностью устраивают "яркие перформансы" - пытаются превратить древнюю обитель в ритуальный костер. Видимо, в местном понимании горящая синагога - это и есть самый искренний способ выразить ту самую "теплоту армяно-еврейских отношений", о которой так красиво рассказывают на презентации в Буэнос-Айресе.

Однако все эти мелкие, но красноречивые инциденты бледнеют на фоне главного украшения ереванского "мультикультурализма".

Прямо в центре города величественно возвышается памятник Гарегину Нжде - человеку, чья преданность Третьему рейху и руки, запачканные еврейской кровью, нисколько не мешают армянским властям полировать его бронзу до зеркального блеска.

Вот где книга о "еврейском наследии" могла бы получить по-настоящему эпическую главу.

Только представьте: идиллический еврейский культурный центр в тени шестиметрового бронзового истукана, чей знаменитый лозунг "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению" до сих пор вызывает нервный тик у любого историка Холокоста. Идеальное соседство, не правда ли?

Именно так в современной Армении виртуозно совмещают несовместимое: пафосно презентуют книги о древнем еврейском наследии и одновременно делают из пособника Гитлера национального героя. "Земля Ноя" в ереванской версии - это место, где для "спасения" евреев хватает одной книжицы, а для почитания их палача не жалко целой центральной площади.