Этим лицам будет выплачиваться пособие

Трудовые отношения с сотрудником дипломатического ведомства прекращаются в случае смерти, а также в случае объявления его пропавшим без вести или умершим на основании юридически действительного решения суда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в новой статье 30.1.14, предложенной к закону "О дипломатической службе", который обсуждался в среду на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям.

В таких случаях наследникам сотрудника дипломатической службы будет выплачиваться пособие в размере четырехкратного среднего ежемесячного государственного оклада.