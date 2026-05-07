Этим лицам будет выплачиваться пособие
Трудовые отношения с сотрудником дипломатического ведомства прекращаются в случае смерти, а также в случае объявления его пропавшим без вести или умершим на основании юридически действительного решения суда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в новой статье 30.1.14, предложенной к закону "О дипломатической службе", который обсуждался в среду на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям.
В таких случаях наследникам сотрудника дипломатической службы будет выплачиваться пособие в размере четырехкратного среднего ежемесячного государственного оклада.
