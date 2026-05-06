Реформы в сфере агробизнеса в Азербайджане уже дают конкретные результаты

Реформы и механизмы поддержки в сфере агробизнеса в Азербайджане уже дают конкретные результаты.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, выступая на V Форуме развития агробизнеса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что развитие агробизнеса, являясь одним из основных столпов аграрной политики страны, играет стратегическую роль в обеспечении устойчивого экономического роста и стабильного развития сельских районов.

"Проводимые в этом направлении реформы и механизмы поддержки уже дают конкретные результаты. Только в 2025 году фермерам выплачено более 280 миллионов манатов посевных субсидий, десятки тысяч производителей охвачены государственной поддержкой. В то же время посредством льготных кредитных и лизинговых механизмов в аграрный сектор направлено более 100 миллионов манатов финансовых ресурсов, поддержана деятельность тысяч фермеров и аграрных предпринимателей.

Наряду с этим мы развиваем цифровизацию и инновации в сельском хозяйстве как приоритетное направление. Расширение электронных услуг, внедрение систем принятия решений на основе данных и развитие решений на основе искусственного интеллекта направлены на повышение производительности и устойчивости наших фермеров", - заявил он.

М.Мамедов также подчеркнул, что проведение Форума развития агробизнеса впервые в рамках Caspian Agro Week имеет особое значение. Выставка Caspian Agro, укрепившая свои позиции как одна из ведущих аграрных платформ региона, в этом году организована в новом концептуальном подходе - формате Caspian Agro Week.

"Эта масштабная платформа, известная как Caspian Agro Expo, одна из самых престижных аграрных выставок региона, уже превратилась не просто в демонстрацию технологий, но и в важный международный центр для стратегического диалога и партнерства.

Форум, посвященный национальной агропродовольственной повестке, предоставляет высокоуровневую платформу для обсуждения совместных подходов по таким приоритетным направлениям, как продовольственная безопасность, диверсификация экономики и устойчивое развитие. Сегодня здесь будут обсуждаться важные вопросы: формирование устойчивых и конкурентоспособных агропродовольственных систем, цифровая трансформация и интеграция искусственного интеллекта в сельское хозяйство, ускорение перехода фермеров к климатически устойчивым практикам, а также расширение инвестиционных и экспортных возможностей".