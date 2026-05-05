Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и вопросам безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас прибыла с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.

"Азербайджан является ценным и надежным энергетическим партнером для Европейского союза, поэтому я рада быть сегодня в Баку", - отметила Каллас.

По ее словам, существует очевидный потенциал для углубления сотрудничества, особенно в сферах торговли, транспорта и цифровых технологий.

"Безусловно, открытый и откровенный диалог по правам человека остается неотъемлемой частью нашей деятельности", - добавила представитель ЕС.