Гуманоидные роботы работают хуже людей - признание производителей

Человекоподобные роботы пока значительно уступают людям по эффективности и выполняют ряд задач в 2-3 раза хуже.

Как сообщает Day.Az, директор компании UBTech Майкл Там заявил, что современные андроиды испытывают трудности при выполнении даже базовых операций, таких как сортировка и укладка коробок. Они работают медленнее, ограничены в переноске грузов и хуже адаптируются к меняющимся условиям.

Несмотря на это, крупные корпорации продолжают активно внедрять роботов на производствах, стремясь не отстать от конкурентов и ускорить автоматизацию.

В то же время аналитики отмечают, что даже при эффективности на уровне около 80% от человеческой, роботы могут компенсировать отставание за счет непрерывной работы без перерывов и выходных.