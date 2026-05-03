Экономическая блокада Залива: Ирану сужают пространство для торговли

Автор: Азер Ахмедбейли

Страны Персидского залива долго старались держаться в стороне от конфликта вокруг Ирана. Они показывали, что не заинтересованы в эскалации и не хотят втягиваться в противостояние ни политически, ни тем более военным образом. Это было видно и по официальным заявлениям, и на дипломатическом уровне.

Ситуация начала меняться, когда Иран стал наносить ракетные удары по инфраструктуре этих стран, в том числе по гражданским объектам. Аэропорты и отели, логистика, энергетика - это не символические цели, а основа их экономики. Погибли и граждане этих стран. Для государств Залива конфликт перестал быть чужим, когда они столкнулись с откровенно враждебными действиями Тегерана.

После этих эпизодов Иран перестал быть просто сложным соседом и воспринимается как источник прямой угрозы.

Однако рано или поздно Ирану придется учитывать, с кем он имеет дело. Речь идёт о государствах, обладающих крупными финансовыми ресурсами, внешними связями и возможностью влиять на процессы за пределами региона. Внешне они могут избегать резких шагов, но это не означает, что всё может ограничиться только заявлениями с их стороны.

У монархий Залива достаточно инструментов, чтобы дать Тегерану понять: нанеся удары по соседям, он совершил серьезную ошибку. Прежде всего, это экономические инструменты: финансовые каналы, посреднические схемы, логистика, и это будет игра в долгую.

Фактически, процесс уже начался. Значительная часть внешней торговли Ирана годами шла через соседние страны, прежде всего через ОАЭ. Это реэкспорт, компании-посредники, серые финансовые схемы, которые позволяли обходить санкции и переводить в Иран валюту. В спокойной обстановке на это закрывали глаза. Но после иранских ударов в Абу-Даби перешли к жестким ответным шагам: уже есть случаи заморозки активов, связанных с иранскими бизнес-структурами, началась отмена резидентских виз для иранцев, усилен контроль за любыми торговыми операциями, связанными с Ираном. Эффект для Тегерана может быть весьма ощутимым.

Второй инструмент давления - это финансовая система. Банки стран Залива гораздо глубже интегрированы в глобальную экономику, чем иранские. Это даёт им возможность действовать без формальных санкций. Достаточно системно ужесточить проверки, сократить работу с рисковыми клиентами, усложнить транзакции. Для иранской экономики, которая и так находится под давлением, это может повлечь за собой перекрытие доступа к иностранной валюте и международным торговым сетям, что со временем скажется на ней.

Третье - логистика. ОАЭ, являясь основным торговым партнером Ирана, могут ограничивать реэкспорт товаров, через их порты проходят иранские нефтепродукты, нефтехимия (удобрения), строительные материалы. Любые ограничения в этих потоках сразу отражаются на внешней торговле Ирана.

Четвертое - энергетика. Здесь конкуренция становится особенно чувствительной. Пока Иран сталкивается с ограничениями, страны Залива будут занимать его долю на рынках, заключать долгосрочные контракты, закрепляться там, где он ослаблен. В энергетике это имеет долгий эффект, так как возвращать потерянные позиции - сложный процесс. Кроме этого, учитывая контроль странами Залива значительной доли мировых запасов нефти, они способны влиять на цены, что напрямую будет сказываться на доходах иранского бюджета, который сильно зависит от экспорта нефти.

Среди возможных ответных мер остаётся и заморозка крупных иранских активов, находящихся в Эмиратах. После недавней эскалации в ОАЭ уже звучали подобные предупреждения, но пока это выглядит как фактор неопределённости для иранских финансовых средств за пределами страны, а не как уже реализованный шаг.

В долгосрочной перспективе такой формат экономического воздействия может оказаться не менее чувствительным, чем открытое противостояние. Он не создаёт резкого кризиса, но постепенно меняет среду, в которой Иран может почувствовать себя крайне некомфортно.

Напоследок следует отметить и общественное восприятие: после таких эпизодов отношение к Ирану среди обычных жителей этих стран неизбежно и надолго изменится.