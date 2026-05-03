Проведение полного марафона в Баку выводит это событие на новый уровень.

Как передает Day.Az, об этом сказала в воскресенье Trend Олимпийская чемпионка, неоднократный чемпион мира и Европы, президент Общественного объединения "Ветераны спорта", вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Земфира Мефтахетдинова в ходе Бакинского марафона 2026.

"Для меня участие в марафоне - это, прежде всего, большой праздник спорта и единства. Особенно важно, что в этом году впервые проходит полный марафон - это выводит событие на совершенно новый уровень.

Здесь чувствуется невероятная атмосфера: на старте и дистанции вместе находятся и профессиональные спортсмены, и любители, и даже олимпийские чемпионы. Это мотивирует и вдохновляет двигаться вперёд, независимо от уровня подготовки",- сказала она.

По словам Мефтахетдиновой, очень радует, что марафон объединяет людей - тех, кто любит спорт, поддерживает его и просто хочет быть частью этого большого движения.

"Хочется пожелать всем участникам удачи, сил и, конечно, ярких эмоций на дистанции!"- добавила она.