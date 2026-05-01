В Италии оценили угрозы Трампа вывести войска из страны

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что не понимает причин, по которым США могли бы сократить численность воинского контингента в его стране. Об этом пишет Ansa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не понимаю причин. Как очевидно для всех, мы не использовали Ормузский пролив. И мы даже выразили готовность к миссии по охране судоходства. Что, кстати, было очень высоко оценено американскими военными", - сказал Крозетто.

Накануне президент США Дональд Трамп в общении с журналистами допустил, что Соединенные Штаты могут сократить численность дислоцированных за рубежом военных контингентов в Италии и Испании.

Журналисты попросили главу Белого дома сказать, может ли он рассмотреть этот вопрос на фоне критики в адрес Италии и Испании.

"Почему я не должен этого сделать? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя просто ужасно", - ответил он.