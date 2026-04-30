Пашинян назвал визит азербайджанской делегации в Армению историческим

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает историческими взаимные визиты заместителей премьер-министров Армении и Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава армянского правительства заявил на брифинге по итогам заседания правительства РА, говоря о визите заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в РА.

"Произошло очень важное событие. Я рассматриваю визиты заместителей премьер-министров двух стран в рамках институциональности логики исторического мирного процесса. Я очень рад, что мы достигли этой вехи", - сказал Пашинян.

Никол Пашинян подчеркнул, что отношения между Арменией и Азербайджаном должны постоянно улучшаться, а мир должен постепенно укрепляться.

"Необходимо установить нормальные отношения, а в долгосрочной перспективе, в стратегическом смысле, добрососедские отношения", - отметил премьер-министр.