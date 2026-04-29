За это вас могут оштрафовать на 5 тысяч манатов

Самовольное расширение балконов, часто встречающееся в старых зданиях в Баку, особенно с использованием металлических конструкций снизу, не допускается законодательством.

Как сообщает Day.Az, согласно законам Азербайджана, такие изменения, считающиеся вмешательством в фасад и общую конструкцию здания, могут осуществляться только с разрешения соответствующих органов исполнительной власти и на основании утвержденного проекта. В противном случае это расценивается как незаконное строительство или реконструкция.

В соответствии с Жилищным кодексом и Градостроительным и строительным кодексом, любые работы по реконструкции или дополнительному строительству в жилых домах не должны нарушать права других жильцов и ставить под угрозу безопасность здания. Самовольное расширение балконов не только портит внешний вид, но и может создавать конструктивные риски. Поэтому такие случаи находятся под контролем, и при поступлении жалоб могут проводиться проверки.

Лиц, осуществивших незаконное расширение, ожидают штрафы в соответствии со статьёй 395.1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики (самовольное проведение строительных работ).

Так, для физических лиц предусмотрен штраф от 500 до 1000 манатов, для должностных лиц - от 1500 до 2500 манатов, а для юридических лиц - от 3000 до 5000 манатов.

Кроме того, соответствующие органы могут потребовать сноса незаконной пристройки.

Насими Алескерли