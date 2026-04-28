Крупный пожар на стройке в Москве, число жертв растет - ВИДЕО
Короткое замыкание в электрощитке в бытовке рабочих стало причиной серьёзного пожара на стройке в Москве.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Погибли 7 человек.
Спасшиеся сотрудники рассказали российским СМИ, что пожар вспыхнул мгновенно, резко повалил густой дым, ощущался сильный жар. По словам строителей, замкнуло электрощиток в бытовке на третьем этаже.
Пожару присвоен четвёртый номер сложности, на этажах остаётся много строителей, к месту едут несколько скорых. Как нам сказал прораб, в здании могут находиться около 300 человек.
К тушению привлекли пожарную авиацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
