Девять команд уже обеспечили себе место в Лиге чемпионов

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, среди представителей Англии путевки завоевали "Арсенал" и "Манчестер Сити". Италию представит "Интер", Испанию - "Барселона" и "Реал", Германию - "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд. От Франции в турнир квалифицировался "ПСЖ", а от Нидерландов - ПСВ.
Также в ближайшие дни состоятся первые полуфинальные матчи текущего розыгрыша Лиги чемпионов. 28 апреля "ПСЖ" примет "Баварию", а 29 апреля "Атлетико" сыграет с "Арсеналом".
Напомним, что победителем прошлого сезона Лиги чемпионов стал "ПСЖ".
