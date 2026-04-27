Девять команд уже обеспечили себе место в Лиге чемпионов

Уже девять клубов гарантировали себе участие в основном раунде Лиги чемпионов сезона 2026/2027.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, среди представителей Англии путевки завоевали "Арсенал" и "Манчестер Сити". Италию представит "Интер", Испанию - "Барселона" и "Реал", Германию - "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд. От Франции в турнир квалифицировался "ПСЖ", а от Нидерландов - ПСВ.

Также в ближайшие дни состоятся первые полуфинальные матчи текущего розыгрыша Лиги чемпионов. 28 апреля "ПСЖ" примет "Баварию", а 29 апреля "Атлетико" сыграет с "Арсеналом".

Напомним, что победителем прошлого сезона Лиги чемпионов стал "ПСЖ".