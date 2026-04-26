В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся IX классов

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования для выпускников в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Насиминском районах города Баку, а также в Сумгайыте (II часть), Абшероне (II часть), Нахчыване, Гёйгёле, Геранбое, Нафталае, Гедабеке, Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Лерике, Джалилабаде (II часть), Масаллы (II часть), Барде, Тертере, Гёйчае, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Исмаиллы, Сабирабаде (II часть), Хачмазе (II часть), Губе (II часть), Агдере (сельские средние школы Талыш, Гёйарх, Гасанриз, Шыхарх, Суговушан) и Лачине (городская средняя школа №2, средние школы сёл Забух и Сус).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в сегодняшнем экзамене ожидалось участие 55 282 учащихся.

С 27 апреля в ГЭЦ начнётся обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

Поскольку проверка заданий, требующих письменного ответа, занимает время, результаты планируется объявить примерно через 6 недель.

Правильные ответы на тестовые задания, использованные в экзамене (закрытые и открытые кодируемые), будут размещены на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.