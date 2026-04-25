Украина ищет поддержку у надежных союзников

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Сегодня состоялся визит Президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан. В Габале прошли переговоры между Президентом Украины и Президентом Ильхамом Алиевым в формате "один на один", а также с участием делегаций. Это стало очередным подтверждением укрепления азербайджано-украинских отношений и отражает курс Киева на развитие связей с надежными и конструктивными партнерами. Внешняя политика нашей страны под руководством Президента Ильхама Алиева основана на принципе конкретных действий, а не обещаний. Именно такой подход и делает Азербайджан необходимым партнером для Украины.

Как отметил Президент Ильхам Алиев на сегодняшней пресс-конференции со своим украинским коллегой, сотрудничество Азербайджана с Украиной имеет очень прочную политическую основу.

"Помню свой визит в Киев в январе 2022 года. Обмен мнениями с Вами (Володимиром Зеленским - ред.) и последующие контакты постоянно выводили украинско-азербайджанские отношения на высокий уровень. Наше сотрудничество имеет очень прочную политическую основу. <...> Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран", - сказал глава государства.

Все больше внимания две страны уделяют гуманитарной сфере. За этим стоит личная позиция Президента Азербайджана помогать тем, кто оказался в беде. Наша страна оказалась в числе первых стран, отправивших помощь Украине после начала войны.

С тех пор поставки не прекращались: медикаменты, продукты, электрогенераторы. На конференции по восстановлению Украины в Германии глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов сообщил, что суммарный объем помощи уже достиг 40 миллионов долларов.

За этой цифрой стоит принципиальная позиция. Азербайджан сам десятилетиями жил в условиях конфликта и потому хорошо понимает, что значит оказаться в такой ситуации. Именно поэтому гуманитарная поддержка пострадавших - это неотъемлемая часть государственной политики. Кстати, та же логика работает и в других случаях: когда в Иране произошли трагические события, Азербайджан оперативно направил туда несколько партий гуманитарных грузов.

Как сообщил сегодня Президент Володимир Зеленский, Украина получила от Азербайджана 11 пакетов помощи. "Мы выражаем благодарность Азербайджану за эту помощь", - подчеркнул он.

Особое место в двустороннем сотрудничестве занимает реабилитация украинских детей. Буквально на этой неделе в Азербайджан прибыла уже третья группа с начала 2026 года - 29 детей. С начала войны через эту программу прошли 545 украинских детей. В ближайшее время запланирован приезд в нашу страну группы украинских студентов в целях реабилитации, а также для ознакомления с культурой и искусством Азербайджана.

Азербайджан на собственном опыте знает, что дети принимают на себя удар войны первыми, и психологические травмы у них остаются надолго. Поэтому реабилитационные программы здесь воспринимаются как нечто понятное и близкое.

Еще одна чувствительная тема - разминирование. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в ходе своего визита в Баку, прямо сказал: азербайджанский опыт и технологии в этой сфере Украине очень нужны. И это не комплимент ради вежливости. Азербайджан по сей день осуществляет масштабное разминирование освобожденных от армянской оккупации территорий и накопил редкую компетенцию, которой у большинства стран просто нет.

Схожая история с процессом восстановления. Азербайджан последние пять лет реализует на освобожденных территориях один из самых масштабных инфраструктурных проектов во всем регионе, фактически отстраивая заново целые города и районы. Этот опыт уже воплотился в конкретные проекты: в украинском Ирпене при поддержке Азербайджана завершена реконструкция школы. Но потенциал здесь явно шире - речь может идти о системном участии Азербайджана в послевоенном восстановлении Украины.

Экономическое взаимодействие между странами пока уступает гуманитарному по масштабам, но именно здесь заложен долгосрочный потенциал. Президенты Азербайджана и Украины обсудили сегодня расширение сотрудничества по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере, обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве, была затронута деятельность Межправительственной комиссии.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что между нашими странами имеются очень большие перспективы сотрудничества в военно-технической сфере.

"Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере", - отметил глава государства.

Кроме того, Украина последовательно ищет пути диверсификации поставок энергоресурсов. Азербайджан, в свою очередь, расширяет свое присутствие на европейском рынке газа. Эти процессы создают естественную точку пересечения интересов.

Уже сегодня формируются маршруты, позволяющие поставлять азербайджанский газ на украинский рынок через Балканы. Тестовые поставки подтвердили работоспособность этой схемы, а обсуждение долгосрочных контрактов говорит о серьезности намерений сторон.

Дополнительным фактором остается присутствие азербайджанского бизнеса в Украине. Сеть автозаправочных станций SOCAR служит примером того, как экономические связи сохраняются и развиваются даже в такой сложной обстановке.

Пожалуй, самое интересное в азербайджано-украинских отношениях - это их политический контекст. Азербайджан не присоединился к санкциям против России, не поставляет оружие ни одной из сторон и при этом поддерживает прагматичные отношения и с Москвой, и с Киевом. В нынешней геополитической реальности это редкость.

Баку последовательно отстаивает принцип территориальной целостности государств. Наша страна сама добивалась восстановления своего суверенитета над оккупированными землями и знает, что значит, когда этот принцип игнорируется. Именно поэтому азербайджанская позиция по украинскому вопросу воспринимается в Киеве искренне.

При этом Азербайджан развивает стратегические отношения с Россией. Недавняя напряженность между двумя странами преодолена, и Баку дает понять, что сотрудничество с Москвой остается в его интересах. Президент Ильхам Алиев выстроил устойчивую модель внешней политики, при которой Азербайджан сохраняет контакты со всеми сторонами даже в условиях конфликтов. Достаточно вспомнить, как в самые острые моменты грузино-российского противостояния Баку удерживал рабочие связи с обеими сторонами, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между ними.

Именно эта позиция делает Азербайджан потенциальной площадкой для диалога. Страна, которая не принимала ничьей стороны, может стать местом, где стороны конфликта когда-нибудь сядут за стол переговоров. В ходе пресс-конференции в Габале Президент Украины уже сделал такое предложение. "У нас состоялись переговоры в трехстороннем и других форматах. Часть из них проходила в Турции, а затем мы встречались с нашими американскими партнерами в Женеве. Если российская сторона также выберет дипломатию, то мы также хотели бы провести наши переговоры в Азербайджане", - сказал Зеленский.

Визит Зеленского в Баку - показатель того, как Украина адаптирует свою дипломатию к реальности затяжной войны. Войны заканчиваются. И тогда Украине понадобятся не только те, кто поставлял оружие, но и те, кто умеет строить, договариваться и восстанавливать.

Азербайджан предлагает именно это. Гуманитарная помощь без требования занять чью-то сторону. Энергетическое сотрудничество, которое уже перешло от разговоров к реальным проектам. Опыт разминирования и восстановления, который Украине понадобится вне зависимости от того, когда и как закончится война. И наконец - статус страны, которая умеет разговаривать со всеми.

Все это - результат стратегии, у которой есть автор. Президент Ильхам Алиев выстраивал ее не один год. И именно это сделало Азербайджан страной, к которой обращаются тогда, когда нужны конкретика и надежность. В Киеве это давно поняли.