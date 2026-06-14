"Нью-Йорк Никс" стал чемпионом НБА

"Нью-Йорк Никс" стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятом матче финальной серии клуб из Нью-Йорка обыграл на выезде "Сан-Антонио Сперс" со счетом 94:90 и поставил победную точку в противостоянии.

Встреча состоялась на арене "Фрост Бэнк-центр" в Сан-Антонио. Главным героем матча стал лидер гостей Джейлен Брансон, набравший 45 очков, а также записавший в свой актив три подбора и три результативные передачи.

Весомый вклад в успех "Никс" внесли также Микал Бриджес, набравший 14 очков, Джош Харт (13) и О Джи Ануноби (11).

В составе хозяев самым результативным игроком стал Дилан Харпер, набравший 25 очков. Французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов, однако этого оказалось недостаточно для спасения команды.

Победа позволила "Нью-Йорку" выиграть финальную серию со счетом 4:1 и завоевать чемпионский титул НБА.

На пути к финалу "Сперс" в полуфинале плей-офф оказались сильнее "Оклахома-Сити Тандер", тогда как "Никс" уверенно прошли "Кливленд Кавальерс", завершив серию в четырех матчах.