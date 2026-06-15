Как Неймар вел себя в раздевалке после матча с Марокко?

Нападающий сборной Бразилии Неймар не принимал участия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Марокко, завершившемся вничью 1:1, однако проявил себя как один из лидеров команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, новостной портал Globo сообщает, что после неудачного старта на турнире Неймар был одним из футболистов, которые пытались успокоить партнеров по команде в раздевалке.

По информации источника, во время пауз на водопой форвард также часто общался с игроками, давал им советы и старался координировать действия команды на поле.

34-летний нападающий в настоящее время восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Ранее сообщалось, что Неймар, как ожидается, будет готов выйти на поле в матче второго тура чемпионата мира против сборной Гаити.