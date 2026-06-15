Ученые назвали скрытую причину старения клеток

Исследователи из Института старения имени Лейбница в Йене (Германия) обнаружили, что возрастное снижение клеточной энергии связано с фосфатидилхолином - липидом клеточных мембран. Как сообщает журнал Science Daily, эксперименты показали, что с возрастом митохондрии теряют эффективность из-за уменьшения гибкости их мембран, что ведет к фрагментации и нарушению работы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ведущий автор исследования Мария Ермолаева пояснила, что выработка энергии продолжается, но становится менее устойчивой, а сама энергия перестает распределяться гибко. Клетки теряют метаболическую пластичность - способность быстро адаптироваться к нагрузкам.

Однако ученые доказали возможность обратить этот процесс. Добавление в рацион фосфатидилхолина или его предшественника холина в течение всего двух дней восстанавливало структуру митохондрий до "молодого" состояния. Метод оказался эффективен даже при начале терапии в среднем и пожилом возрасте.