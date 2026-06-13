Регион Пенджаб в Индии и Пакистане накрыли пылевые бури

Регион Пенджаб в Индии и Пакистане накрыли пылевые бури и шквальный ветер.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается о погибших.