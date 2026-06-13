https://news.day.az/world/1841152.html Регион Пенджаб в Индии и Пакистане накрыли пылевые бури - ВИДЕО Регион Пенджаб в Индии и Пакистане накрыли пылевые бури и шквальный ветер. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается о погибших.
Регион Пенджаб в Индии и Пакистане накрыли пылевые бури - ВИДЕО
Регион Пенджаб в Индии и Пакистане накрыли пылевые бури и шквальный ветер.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается о погибших.
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