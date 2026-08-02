Возрождение Восточного Зангезура создает новые перспективы для бизнеса — Вахид Гаджиев

Процесс Великого возвращения, реализуемый в Восточном Зангезуре, не ограничивается возвращением бывших вынужденных переселенцев в родные края. Он также обеспечивает возвращение в регион бизнеса, образования, сферы услуг и новых возможностей.

Как сообщает командированный в Зангилан корреспондент Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на церемонии открытия VII Летнего лагеря диаспорской молодежи в Зангилане, передает Day.Az.

В.Гаджиев отметил, что азербайджанская диаспора играет важную роль в продвижении страны на международной арене, защите национальных интересов, донесении правды до мирового сообщества и сохранении культурного наследия. По его словам, большая ответственность за успешное выполнение этой миссии ложится на молодежь диаспоры.

Специальный представитель подчеркнул, что результаты первого этапа Государственной программы "Великое возвращение", утвержденной по поручению Президента Ильхама Алиева, уже заметны.

По его словам, переселение уже осуществлено в города Джебраил и Зангилан, а также в села Агалы, Мамедбейли, Шукюрбейли, Горовлу и другие населенные пункты. В городе Губадлы и других населенных пунктах района продолжаются масштабные восстановительно-строительные работы.

В.Гаджиев подчеркнул, что государство предоставляет налоговые и таможенные льготы для развития предпринимательства в регионе, создает специальные финансовые механизмы и оказывает инвесторам всестороннюю поддержку. Благодаря этому формируются новые направления развития в сельском хозяйстве, логистике, сфере услуг, туризме и культуре.

Он отметил, что в созданной в Джебраиле Экономической зоне долины Араз уже работают более 19 резидентов, а реализуемые проекты способствуют росту занятости населения в регионе.

По словам специального представителя, одним из главных преимуществ Восточного Зангезура является его сельскохозяйственный потенциал. Реки Араз, Хакери, Бергюшад, Басит и Охчу, современные системы кругового (пивотного) орошения, а также ввод в эксплуатацию 12-тысячегектарной оросительной сети создают широкие возможности для развития сельского хозяйства.

Он сообщил, что в регионе возрождаются традиции садоводства, а производимая сельскохозяйственная продукция поставляется не только на внутренний рынок, но и экспортируется за рубеж.

В.Гаджиев также подчеркнул, что в рамках концепции "зоны зеленой энергии", объявленной Президентом Ильхамом Алиевым, в Восточном Зангезуре ускоренными темпами реализуются проекты в сфере альтернативной энергетики.

По его словам, в Джебраиле компания bp строит солнечную электростанцию мощностью 240 мегаватт, а другие инвесторы также реализуют новые проекты в области солнечной энергетики. В жилых населенных пунктах и административных зданиях используются солнечные панели, а в Зангиланском районе уже функционируют четыре гидроэлектростанции.

Специальный представитель добавил, что транспортный и логистический потенциал региона также стремительно развивается.

"Строительство автомобильной дороги Худаферин-Агбенд близится к завершению, железнодорожная линия подготовлена к вводу в эксплуатацию, а Зангиланский международный аэропорт значительно повышает логистический потенциал региона. Эти возможности усиливают интерес инвесторов к региону и создают благоприятные условия для формирования логистических центров", - отметил он.

В завершение В.Гаджиев подчеркнул, что главная миссия азербайджанской молодежи, проживающей в разных странах мира, заключается в объективном информировании международного сообщества об исторической Победе Азербайджана, восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях и развитии страны, а также в дальнейшем укреплении солидарности азербайджанцев мира и содействии достижению стратегических целей государства.