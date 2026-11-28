Будущее форварда английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда может зависеть от итогов разбирательства по делу о предполагаемых финансовых нарушениях клуба.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на El Nacional, в случае ухода из английской команды норвежский футболист отдает предпочтение переходу в испанскую "Барселону", передает Day.Az.

По информации источника, уже могли состояться предварительные контакты с представителями нападающего, в ходе которых обсуждались финансовые условия возможного трансфера в 2027 году.

При этом ключевым фактором в вопросе будущего Холанда станет решение по делу "Манчестер Сити". Однако даже в случае серьезных санкций в отношении английского клуба каталонцам предстоит преодолеть значительные финансовые препятствия для осуществления трансфера.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего норвежского нападающего в 220 млн евро.