Посол Грузии в Анкаре вызван в Министерство иностранных дел Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, посол Грузии в Анкаре Арчил Каландиа вызван в МИД Турции в связи с инцидентом, произошедшим во время матча Лиги Европы УЕФА между "Бешикташем" и "Хапоэлем" (Беэр-Шева) в Батуми.

Отметим, что в грузинском городе Батуми во время матча между "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем" (Беэр-Шева) в результате столкновения между болельщиками турецкого футбольного клуба и полицией пострадали трое сотрудников полиции, 16 человек были задержаны. Впоследствии все задержанные были освобождены.

Напомним, что накануне матч между "Бешикташем" и "Хапоэлем" (Беэр-Шева) был прерван примерно на 30 минут из-за инцидентов на трибунах. Позднее игра была возобновлена, и турецкий клуб одержал победу со счётом 2:1.