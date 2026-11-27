НАТО рассматривает Арктику в качестве одного из возможных регионов ведения военных действий и проводит учения по применению вооруженных сил в условиях Крайнего Севера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в документе, который утвержден указом президента России Владимира Путина и опубликован на официальном портале правовых актов.

В том числе альянс отрабатывает сценарии использования ядерного оружия, говорится в стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в регионе.

"НАТО рассматривает Арктику в качестве одного из потенциальных театров военных действий, отрабатывает применение вооруженных сил в арктических условиях, в том числе возможность применения ядерного оружия", - отмечается в документе.