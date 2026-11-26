Гянджинский театр представил в Кяльбаджаре спектакль "Кошка с колокольчиком" - ФОТО
25 ноября в Кяльбаджаре отмечается очередной День города. Организаторами праздничных мероприятий выступили министерство культуры Азербайджана и Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении министерства культуры.
В рамках праздничной программы коллектив Гянджинского государственного театра кукол представил спектакль "Кошка с колокольчиком" по произведению Ахмеда Оруджа.
Постановка прошла на специально установленной сцене на центральной площади Кяльбаджара.
Режиссёром-постановщиком спектакля выступил ветеран Отечественной войны, лауреат Президентской премии Шамиль Мамедли. Художник-постановщик - Сара Мамедова.
В спектакле были заняты актеры Салех Джумшудлу, Эльмар Велиев, Мухаммед Гаджиев, Зульфия Алиева и Нармин Шарифова.
Благодаря использованию различных музыкальных жанров постановка получилась яркой и динамичной.
Спектакль был тепло встречен юными зрителями и их родителями и сопровождался аплодисментами.
Напомним, что 25 ноября было объявлено Днём города Кяльбаджар в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 31 июля 2023 года "Об учреждении дней городов на освобождённых от оккупации территориях Азербайджанской Республики".
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