Президент Ильхам Алиев в целях совершенствования правил проведения расчетов при экспорте и оптимизации процедур контроля за расчетами подписал указ "О дополнительных мерах, связанных с регулированием расчетов при экспорте, и внесении изменений в "Правила регулирования импортно-экспортных операций в Азербайджанской Республике"".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен в девятимесячный срок со дня вступления в силу правил, предусмотренных в части 3 настоящего указа, подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по повышению ответственности за нарушение правил зачисления средств, полученных за экспортируемые товары, на счета экспортеров в уполномоченном банке в Азербайджанской Республике.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено по согласованию с министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики в двухмесячный срок подготовить и представить в Центральный банк Азербайджанской Республики предложения по правилам проведения расчетов, связанных с экспортом товаров в зарубежные страны.

Центральному банку Азербайджанской Республики рекомендовано в соответствии с пунктами "b" и "q" части 2 статьи 13 закона Азербайджанской Республики "О валютном регулировании" с учетом предложений, представленных в вышеуказанном пункте, в четырехмесячный срок определить правила проведения расчетов, связанных с экспортом товаров в зарубежные страны, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

В преамбулу "Правил регулирования импортно-экспортных операций в Азербайджанской Республике" добавляется вторая часть следующего содержания:

"Понятия, используемые в настоящих Правилах, имеют значения, определенные таможенным законодательством".

Согласно указу, приграничная торговля в отношении товаров, произведенных исключительно в пределах соответствующей приграничной территории, а также предназначенных для потребления в пределах соответствующей приграничной территории, для удовлетворения местных потребностей может осуществляться всеми лицами, имеющими постоянное место жительства на приграничной территории Азербайджанской Республики, с нерезидентами на соответствующей приграничной территории, определенной международными договорами Азербайджанской Республики с сопредельными государствами.

Кроме того, расчеты, связанные с экспортом товаров в зарубежные страны, будут осуществляться лицами в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О валютном регулировании" и правилами, установленными Центральным банком Азербайджанской Республики (далее - Центральный банк).

Согласно изменению, контроль за переводом и ввозом в Азербайджанскую Республику средств, полученных за экспортируемые товары, осуществляет Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики. С этой целью Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики обеспечивает передачу уполномоченным банкам посредством информационной системы "Интеллектуальная таможня" (далее - ИСИТ) соответствующих сведений об экспортируемых товарах, включая таможенные декларации и экспортные контракты по всем экспортерам.

Уполномоченные банки в течение 3 (трех) рабочих дней посредством ИСИТ передают в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики информацию о поступлении на счета лиц в уполномоченном банке средств, полученных за экспортируемые товары по экспортным контрактам, а также об их несвоевременном перечислении.