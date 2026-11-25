Минуло шесть лет со дня освобождения Кяльбаджара от оккупации.

Как сообщает Day.Az, контрнаступательная операция Азербайджанской Армии против начавшейся 27 сентября 2020 года агрессии Армении, завершилась Победой 9 ноября 2020 года.

Азербайджанская Армия за 44 дня Отечественной войны освободила от оккупации более 300 населенных пунктов, а также важные стратегические высоты в направлениях Агдере, Муровдаг и Зангилан.

8 ноября Армения, осознав свое поражение в войне после освобождения города Шуша от оккупации, была вынуждена подписать акт о капитуляции.

10 ноября между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном было подписано Заявление. Согласно 6-му пункту Заявления, Кяльбаджарский район был возвращен Азербайджану.

Несмотря на то, что в заявлении предусматривалось возвращение Кяльбаджара до 15 ноября, армяне при посредничестве России попросили у Азербайджана 10 дней, чтобы покинуть район. Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, пошел на уступку и дал армянам 10 дней. 25 ноября 2020 года Кяльбаджарский район был возвращен Азербайджану.

Таким образом, был положен конец 27-летней оккупации Кяльбаджара. Однако даже в течение предоставленных 10-дневной отсрочки армяне, покидая район, оккупированный ими на протяжении 27 лет, показали свою сущность, совершая разрушения в Кяльбаджаре, грабя, сжигая дома, здания, строения, вырубая деревья, совершали экологический террор.

Кроме того, прежде чем покинуть Кяльбаджар, они устанавили пехотные и противотанковые мины в различных частях района, на дорогах. В результате 4 июня 2021 года на территории селе Сусузлуг Кяльбаджарского района транспортное средство, перевозившее журналистов, подорвалось на противотанковой мине, в результате погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор AZTV Сирадж Абышов, а также заместитель представителя главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района по сельскому административному округу Сусузлуг Алиев Ариф, 4 человека получили ранения.

Отметим, согласно пункту 2 Трехстороннего заявления, 20 ноября 2020 года Азербайджану были возвращены Агдамский район, согласно пункту 6, 1 декабря - Лачинский район.

Азербайджан добился освобождения от оккупации Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов без каких-либо потерь.

25 ноября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении по телевидению поздравил азербайджанский народ с освобождением Кяльбаджарского района от оккупации.

В честь освобождения Кяльбаджара от оккупации в Азербайджанской Республике учреждена медаль "За освобождение Кяльбаджара". Распоряжением Президента Ильхама Алиева, военнослужащие, проявившие личное мужество и отвагу в боевых действиях за освобождение Кяльбаджара от оккупации, были награждены медалью "За освобождение Кяльбаджара".

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, 25 ноября отмечается как День города Кяльбаджар.

Отметим, Кяльбаджарский район был оккупирован Вооруженными силами Армении 2 апреля 1993 года. В ходе оккупации Армения разрушила город Кяльбаджар и населенные пункты района, уничтожила исторические, культурные, религиозные памятники, кладбища.