Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшнее обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Международного Кавказского конгресса на тему "Возрождение Шелкового пути", организованного Ыгдырским университетом, достойно самого глубокого и всестороннего анализа. Сразу отмечу, что сам выбор темы и места проведения конгресса весьма символичен.

Турецкий Ыгдыр непосредственно граничит с Нахчыванской Автономной Республикой, а потому географически находится в одной из ключевых точек будущей транспортной архитектуры Южного Кавказа. И сегодня, когда регион постепенно выходит из многолетнего конфликта и открывает перспективы экономического сотрудничества, обсуждение возрождения исторических торговых маршрутов приобретает совершенно конкретное политическое и экономическое содержание.

И Международный Кавказский конгресс становится площадкой, на которой историческое наследие Шелкового пути рассматривается через призму современных геополитических реалий, транспортной инфраструктуры, торговли и региональной взаимосвязанности. Его значение заключается в том, что сегодня на повестке дня стоит создание современной системы железнодорожных, автомобильных, энергетических и коммуникационных маршрутов, способной превратить Южный Кавказ в один из важнейших узлов евразийской экономики. И в этом процессе Азербайджан играет ключевую роль.

Неслучайно Президент Ильхам Алиев в своем обращении особо подчеркнул стратегический характер азербайджано-турецких отношений. Подписание Шушинской декларации 15 июня 2021 года вывело двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень - уровень союзничества. Документ закрепил взаимные обязательства в сфере безопасности, обороны, внешней политики, экономики и других направлениях. Однако значение этого союза не ограничивается двусторонней повесткой. Азербайджан и Турция последовательно формируют инфраструктурную основу, которая позволяет связывать Каспийский регион с Европой, Средней Азией и Ближним Востоком.

Достаточно вспомнить нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, ставший одним из наиболее значимых международных энергетических проектов постсоветского пространства. Его протяженность составляет около 1768 километров, а маршрут проходит через территории Азербайджана, Грузии и Турции, обеспечивая доставку каспийской нефти к средиземноморскому побережью. Не менее важен Южный газовый коридор, включающий Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Благодаря этой системе азербайджанский газ поступает на европейские рынки, укрепляя энергетическую диверсификацию целого ряда государств. В условиях, когда энергетическая безопасность стала одним из важнейших элементов международной политики, значение этих проектов трудно переоценить.

Транспортное измерение сотрудничества не менее впечатляющее. Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс обеспечила прямое железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Турцией через Грузию. После проведенной модернизации ее пропускная способность увеличена до пяти миллионов тонн грузов в год. Одновременно развивается Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, который стал важнейшим звеном Среднего коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Китай и Центральную Азию с Кавказом, Турцией и европейскими рынками.

Таким образом, Азербайджан уже давно перестал быть просто территорией, через которую проходят чужие торговые потоки. Он сам формирует условия для их движения, инвестирует в инфраструктуру и превращает свое географическое положение в стратегическое преимущество. Но наиболее масштабные перспективы связаны с проектом Зангезурского коридора.

Именно ему глава нашего государства уделил особое внимание в своем обращении, подчеркнув, что он обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, а также расширит прямые сухопутные транспортные связи с Турцией. Речь идет не просто о восстановлении транспортного сообщения между двумя частями одной страны. Это проект, способный существенно изменить логистическую конфигурацию всего региона и придать дополнительный импульс Среднему коридору.

Причем реализация проекта уже давно вышла за рамки политических деклараций. После восстановления территориальной целостности Азербайджан приступил к масштабному строительству необходимой инфраструктуры на освобожденных территориях. Железнодорожная линия Горадиз - Агбенд протяженностью около 110 километров станет важнейшим участком будущего маршрута. Строительные работы на азербайджанском участке были выполнены на 73 процента. Параллельно продолжается развитие автомобильной инфраструктуры, а в Нахчыване ведется модернизация железнодорожной сети.

Не менее показательно, что необходимые инфраструктурные решения реализуются и на турецкой стороне. В августе 2025 года был дан старт строительству железной дороги Карс - Ыгдыр - Аралык - Дилуджу протяженностью около 224 километров. Проект предусматривает создание современной электрифицированной двухпутной линии, рассчитанной на перевозку до 15 миллионов тонн грузов и 5,5 миллиона пассажиров ежегодно. Она соединит турецкую железнодорожную сеть с пограничным переходом Дилуджу, откуда маршрут будет продолжен через Нахчыван. Таким образом, Анкара не просто декларирует поддержку транспортной взаимосвязанности с Азербайджаном, а вкладывает в нее серьезные финансовые и инфраструктурные ресурсы.

Важнейшим политическим основанием для продвижения этого процесса стала Вашингтонская декларация от 8 августа 2025 года, подписанная лидерами Азербайджана, Армении и США. Она заложила основу для реализации проекта TRIPP - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания". Проект, который еще совсем недавно некоторые политики и эксперты предпочитали считать практически нереализуемым, постепенно приобретает вполне конкретные очертания.

Экономический эффект от его реализации будет выходить далеко за пределы Азербайджана и Турции. Армения также получит возможность стать участником новых транспортных и торговых процессов, если выберет путь регионального сотрудничества вместо изоляции. Для Центральной Азии откроются дополнительные возможности выхода на европейские рынки, для Турции укрепится роль транзитного узла между Азией и Европой, а для европейских государств появится еще один маршрут диверсификации поставок. Иными словами, Зангезурский коридор способен стать проектом, выгоды от которого будут распределяться далеко за пределами Южного Кавказа.

Все это еще раз подтверждает, насколько дальновидной оказалась политика Президента Ильхама Алиева. Глава государства уже не раз доказывал способность ставить перед государством исторические цели и добиваться их реализации вопреки серьезному внешнему сопротивлению. Восстановление территориальной целостности страны, возвращение Карабаха и Восточного Зангезура под полный суверенитет Азербайджана, превращение Баку в одного из ключевых участников энергетических и транспортных проектов Евразии - все это результаты последовательной государственной стратегии.

Сегодня мы находимся накануне претворения в жизнь еще одной исторической задачи. Зангезурский коридор способен не просто дополнить существующую транспортную инфраструктуру, а существенно изменить региональный баланс экономических возможностей и политического влияния, сложившийся после побед Азербайджана. И если прежние поколения оставили нам в наследство исторический Шелковый путь, то нынешнее поколение получает возможность вдохнуть в него новую жизнь. Причем Азербайджан выступает в качестве государства, которое само определяет направление своего развития и во многом формирует будущее всего региона.