https://news.day.az/society/1876698.html Хорошая новость в связи с соцвыплатами Завтра в Азербайджане планируется произвести все социальные выплаты. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном фонде социальной защиты.
Хорошая новость в связи с соцвыплатами
Завтра в Азербайджане планируется произвести все социальные выплаты.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном фонде социальной защиты.
Отмечается, что Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения произведет выплаты пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.
Таким образом, все социальные выплаты по стране будут завершены.
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