Завтра в Азербайджане планируется произвести все социальные выплаты.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном фонде социальной защиты.

Отмечается, что Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения произведет выплаты пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.

Таким образом, все социальные выплаты по стране будут завершены.