Компания BMW впервые показала публике концептуальный лимузин L7, построенный в 2005 году на базе флагманской 7 Series поколения E65 и так и не добравшийся до конвейера. Уникальный экземпляр, который провёл 21 год в закрытых хранилищах, рассекретили при содействии подразделения BMW Classic, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

За основу взяли рестайлинговый седан 760Li 2005 года выпуска, созданный в эпоху дизайнера Криса Бэнгла. Кузов удлинили примерно на 51 сантиметр в районе средней стойки, отдав весь прирост пассажирам второго ряда.

Общая длина лимузина составила около 5,53 метра - это на 35 сантиметров больше исходного 760Li и примерно на 14 сантиметров больше нынешней "семёрки". По габаритам автомобиль сопоставим со стандартным Rolls-Royce Ghost.

Задняя часть салона превращена в подобие приватной лаунж-зоны: кожа цвета слоновой кости, деревянные вставки, отдельный люк над задними сиденьями и собственный контроллер iDrive в центральном подлокотнике.

В консоли спрятан холодильник, а рядом предусмотрено отделение, удерживающее бутылки вертикально. Запаса места для ног хватает, чтобы взрослый пассажир мог почти полностью вытянуть их перед собой.

Под капотом - бензиновый V12, однако точные технические характеристики BMW до сих пор не раскрывает. Известно лишь, что прототип был полностью функциональным, а не макетом из глины.

Причины, по которым L7 не пошёл в серию, официально не называются. Среди вероятных версий - риск внутренней конкуренции с Rolls-Royce, а также сомнительная коммерческая целесообразность.