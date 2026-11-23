https://news.day.az/sport/1876586.html Фарид Гаибов обсудил подготовку к IV Европейским играм в Стамбуле - ФОТО Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял участие в заседании Координационной комиссии IV Европейских игр, состоявшемся в Стамбуле (Турция). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, глава ведомства участвовал во встрече в качестве члена Координационной комиссии турнира.
Фарид Гаибов обсудил подготовку к IV Европейским играм в Стамбуле - ФОТО
Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял участие в заседании Координационной комиссии IV Европейских игр, состоявшемся в Стамбуле (Турция).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, глава ведомства участвовал во встрече в качестве члена Координационной комиссии турнира.
В ходе заседания были обсуждены вопросы подготовки к IV Европейским играм, которые пройдут в Стамбуле с 16 по 27 июня 2027 года.
Участники встречи рассмотрели ход организационных работ в преддверии одного из крупнейших мультиспортивных соревнований континента.
Напомним, первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.
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