Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял участие в заседании Координационной комиссии IV Европейских игр, состоявшемся в Стамбуле (Турция).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, глава ведомства участвовал во встрече в качестве члена Координационной комиссии турнира.

В ходе заседания были обсуждены вопросы подготовки к IV Европейским играм, которые пройдут в Стамбуле с 16 по 27 июня 2027 года.

Участники встречи рассмотрели ход организационных работ в преддверии одного из крупнейших мультиспортивных соревнований континента.

Напомним, первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.